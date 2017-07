Where Is Broadway’s Tony-Nominated Falsettos Revival Playing in a Movie Theater Near You?

Broadway audiences shed tears of joy when William Finn and James Lapine’s groundbreaking musical Falsettos returned to Broadway in the fall of 2016. Theater fans shed tears of sadness when the moving musical concluded its limited run in January at the Walter Kerr Theatre. TV viewers across the world were thrilled when it was announced on the 2017 Tony Awards telecast that the Live from Lincoln Center filmed version of the revival would appear in movie theaters across the U.S. and Canada. Beginning on July 12, you can see the starry musical in a film house near your house! Check out the full list of cities Falsettos will be playing below, and head on over to see the production that audiences are still talking about months later. Be sure to have tissues handy!



Alabama

Birmingham—AMC Patton Creek 15

Gadsden—Premiere Gadsden Mall 16

Huntsville—AMC Val Bend 18

Montgomery—New Vision Chantilly 13

Prattville—New Vision Promenade 12



Arizona

Scottsdale—SMG Scottsdale

Sedona—Mary D. Fisher Theatre

Surprise—AMC Surprise 14



California

Woodland Hills—AMC Promenade 16

Buena Park—Krikorian Metroplex 18 At Buena Park

Cathedral City—D’Place Mary Pickford Cinemas

Downey—Krikorian Downey Cinema 10

Los Angeles—Landmark Regent, Regal LA Live

Redlands—Krikorian Redlands Cinema 14

Sacramento—Reading Tower Theatre

San Clemente—Krikorian San Clemente Cinema 6

San Francisco—AMC Van Ness 14, Landmark Embarcadero Center Cinema

San Diego—Angelika Carmel Mountain, Landmark Cinemas Hillcrest, Reading Town Square, Regal Mira Mesa 17

Brea—Regal Brea 22

Carlsbad—Regal Carlsbad 12 (Stephanie J. Block's hometown!)

Dublin—Regal Hacienda Crossings 20

Long Beach—Regal Long Beach 26

Sebastopol—Rialto Cinemas

Berkeley—Rialto Cinemas Elmwood

Rocklin—SMG Rocklin

Simi Valley—SMG Simi Valley

Anaheim—Starlight Cinema City

Corona—Starlight Dos Lagos

Costa Mesa—Starlight Triangle Square

Whittier—Starlight Whittier Village

Hollywood—TCL Chinese Theatres

Larkspur—The Lark Theatre



Colorado

Highlands Ranch—AMC Highlands Ranch 24

Denver—Landmark Cinemas Esquire, Regal Pavillions 15



Connecticut

New Haven—Bow Tie Criterion New Haven

Hartford—Bow Tie Palace 17 & Btx Theatre

Norwalk—Bow Tie Royale 6

Fairfield—Showcase Fairfield Cinemas



District of Columbia

Angelika Pop Up

Regal Gallery Place 14



Florida

West Palm Beach —AMC City Place 20

Lake Buena Vista—AMC Disney Springs 24

St Petersburg—AMC Sundial 19

Fernandina Beach—B&B Amelia Island 7

Sebring—B&B Fairmount Cinema

Tavernier—B&B Tavernier Cinema 5

Naples—B&B Town Center 6, Regal Hollywood 20, Silverspot Naples Cinema

Palm Coast—Epic Palm Coast 14 Theatres

Deltona—Epic Theatres 12 of West Volusia

Orlando—Epic Theatres at Lee Vista, Regal Waterford Lakes 20

Jacksonville—Epic Theatres at Oakleaf

Clermont—Epic Theatres of Clermont

Saint Augustine—Epic Theatres of St. Augustine

Coral Gables—Landmark Cinemas Merrick

Delray Beach—Movies of Delray

Lake Worth—Movies of Lake Worth

Miramar Beach—New Vision Boulevard 10

Fleming Island—New Vision Fleming Island 12

Bonita Springs—Prado Cine Grille

Boca Raton—Regal Shadowood 16

Miami Beach—Regal South Beach 18

Pembroke Pines—Regal Westfork 13

Coconut Creek—Silverspot Coconut Creek Cinemas

Ft Lauderdale—The Classic Gateway Theatre



Georgia

Cumming—New Vision Movies 400

Lithonia—New Vision Stonecrest 16

Atlanta—Regal Atlantic Station 18

Duluth—SMG Duluth



Hawaii

Honolulu—Reading Kahala Theatre



Idaho

Boise—Regal Boise 21



Illinois

Chicago—AMC River East 21,Regal City North 14

Rosemont—AMC Rosemont 18

St. Charles—Classic Cinemas Charlestowne 18

Addison—Marcus Addison Cinema

Chicago Heights—Marcus Chicago Heights Cinema

Country Club Hills—Marcus Country Club Hills

Elgin—Marcus Elgin Cinema

Gurnee—Marcus Gurnee Mills Cinema

Orland Park—Marcus Orland Park Cinema

Lansing—New Vision Lansing 8

Bloomington—New Vision Ovation Cinema Grill,Wehrenberg Bloomington Galaxy 14

North Pekin—New Vision Showplace 14

O’fallon—Wehrenberg O’Fallon 15 Cine



Indiana

Plainfield—AMC Plainfield 18

Indianapolis—SMG Indianapolis 13



Iowa

Mason City—CEC Cinema West

Burlington—CEC Westland 10 Theatre

Cedar Falls—Marcus College Square Cinema

Iowa City—Marcus Sycamore Cinema

Cedar Rapids—Wehrenberg Cedar Rapids Galaxy 16 Cine



Kansas

Leawood—AMC Town Center 20

Emporia—B&B Flinthills 8

Hutchinson—B&B Mall 8 Hutchinson

Overland Park—B&B Overland Park 16

Shawnee—B&B Shawnee 18

Wichita—Regal East 20



Kentucky

Louisville—AMC Stonybrook 20

Lexington—Kentucky Theatre



Louisiana

Harahan—AMC Elmwood Palace 20

Shreveport—Robinson Film Center



Maine

Portland—Patriot Nickelodeon



Maryland

Annapolis—Bow Tie Harbour 9

Baltimore—Landmark Cinemas Harbor East

Silver Spring—Regal Majestic 20 (Tracie Thoms' hometown!)

Columbia—Regal UA Snowden Square 14



Massachusetts

Gloucester—Cape Ann Community Cinema

Hanover—Patriot Hanover Mall

Boston—Regal Fenway 13

Arlington—Regent Theatre

Chestnut Hill—Showcase Chestnut Hill

Dedham—Showcase Legacy Place

Revere—Showcase Revere Cinemas

Woburn—Showcase Woburn



Michigan

Livonia—AMC Livonia 20

Rochester Hills—Emagine Rochester Cinemas

Saline—Emagine Saline

Lansing—NCG Eastwood Theatre



Minnesota

Maple Grove—AMC Arbor Lakes 16

Roseville—AMC Rosedale 14

Bemidji—CEC Bemidji 10 Theatre

Owatonna—CEC Northwoods 10 Cinema

Edina—Landmark Cinemas Edina

Champlin—Mann Theatres Champlin 14

Baxter—Mann Theatres Lakes 12

Minneapolis—Mann Theatres Plymouth Grand 15

Elk River—Marcus Elk River Cinema

Hermantown—Marcus Lakes Cinema

Oakdale—Marcus Oakdale Cinema, New Vision Oakdale 20

Waite Park—Marcus Parkwood Cinema

Rosemount—Marcus Rosemount Cinema

Shakopee—Marcus Southbridge Crossing

Moundsview—New Vision MoundsView 15

Rochester—Wehrenberg Rochester Galaxy 14



Missouri

Festus—B&B Festus 8 Cinema

Grain Valley—B&B Grain Valley Marketplace 8

Hannibal—B&B Hannibal 8

Lee’s Summit—B&B Lee’s Summit 16

Kansas City—B&B Northland 14, Tivoli Cinemas

Ozark—B&B Northland 14

Waynesville—B&B Patriot 12

Wentzville—B&B Wentzville 12

Wildwood—B&B Wildwood 10

Cape Girardeau—Wehrenberg Cape West 14 Cine

St. Louis—Wehrenberg Des Peres 14 Cine

Chesterfield—Wehrenberg Galaxy 14

St. Charles—Wehrenberg St. Charles Cine 18



Nebraska

Lincoln—Marcus Lincoln Grand Cinema

Omaha—Marcus Majestic Cinema of Omaha, Marcus Village Pointe Cinema

Bellevue—Marcus Twin Creek Cinema (Andrew Rannells' hometown!)



Nevada

Las Vegas—Regal Red Rock 15



New Hampshire

Jeffrey—The Park Theatre



New Jersey

Voorhees—AMC Ritz Center 16

Montclair—Bow Tie Clairidge

Hoboken—Bow Tie Hoboken Cinemas

South Orange—Bow Tie South Orange 5

Aberdeen—Bow Tie Strathmore

Skilman—Montgomery Cinemas

Cranford—New Vision Cranford

Edgewater—Showcase Edgewater 16

Asbury Park—The Paramount Theatre

Washington Twsp—Washington Township Cinemas



New Mexico

Rio Rancho—Premiere Cinemas 14 Rio Rancho

Albuquerque—Regal Winrock Stadium 16

Santa Fe—Violet Crown Santa Fe



New York

West Nyack—AMC Palisades 21

Saratoga Springs—Bow Tie Criterion Saratoga

New City—Bow Tie Fine Arts

Roslyn—Bow Tie Roslyn

Huntington—Cinema Arts Centre

New York City—City Cinemas Village East, Landmark Sunshine Cinema, Regal E-Walk, Regal Union Square, Symphony Space Theatre

Brooklyn—Cobble Hill Cinemas

Buffalo—Dipson Amherst Theatre

Lancaster—Dipson Flix Stadium 10

Lakewood—Dipson Lakewood Cinema 8

Schenectady—GE Theatre at Proctors

Hamilton—Hamilton Theater

West Hampton—Hampton Arts Theatre

Fort Plain—Image Quilt Cinema

Kew Gardens—Kew Gardens Theatre

Syracuse—Regal Destiny 19

East Hampton—Regal East Hampton 5

Poughkeepsie—Regal Galleria Mall 16

Staten Island—Regal Staten Island 16

Westbury—Regal UA Westbury 12

White Plains—Showcase City Center 15

Farmingdale—Showcase Farmingdale Multiplex

Holtsville—Showcase Island 16 Cinema



North Carolina

Greensboro—AMC Greensboro 18, Red Cinemas 15

Hendersonville—Epic Theatres of Hendersonville 12

Charlotte—Regal Stonecrest Piper Glen

Chapel Hill—Silverspot Chapel Hill Cinemas



North Dakota

Fargo—Marcus West Acres Cinema



Ohio

Columbus—AMC Lennox 24

Mentor—Atlas Diamond Center

Cleveland—Cleveland Cinemas Capitol Theatre

Chagrin Falls—Cleveland Cinemas Chagrin 14

Columbus—Gateway Film Center, Marcus Crosswoods Cinema

Pickerington—Marcus Pickerington Cinema



Oklahoma

Muskogee—B&B Arrowhead Mall 10

Claremore—B&B Claremore Cinema 8

Tulsa—B&B Starworld 20

Oklahoma City—B&B Windsor 10

Lawton—New Vision Lawton Central Mall 12

Moore—Regal Warren 14



Oregon

Cornelius—ACT V Cornelius Cinemas

Forest Grove—ACT V Forest Theater

Portland—Regal Fox Tower 10



Pennsylvania

Bryn Mawr—Bryn Mawr Film Institute

Pittsburgh—Cleveland Cinemas Southside Works 10

Philadelphia—Landmark Ritz Five, Regal Riverview Plaza

Allentown—New Vision Tilghman Square 8

King Of Prussia—Regal King of Prussia



Rhode Island

Warwick—Showcase Warwick Cinema



Tennessee

Chattanooga—AMC Chattanooga 18

Knoxville—AMC Knoxville 16, Regal Pinnacle 17

Memphis—Malco Paradiso

Nashville—Regal Hollywood 27, Regal Opry Mills 20



Texas

Dallas—Angelika Dallas, SMG Dallas Royal Ln.

Plano—Angelika Plano, SMG Plano

Port Arthur—B&B Central Mall 10

Wylie—B&B Wylie 12 @ Woodbridge

Lubbock—Premiere Cinemas – Lubbock 15

El Paso—Premiere Montwood 7

Austin—Regal Gateway Stadium, Violet Crown Austin

Richmond—Regal Grand Parkway 22

Live Oak—Regal Live Oak 18

Irving—Regal Macarthur Marketplace 16

Houston—SMG Pearland



Virginia

Alexandria—AMC Hoffman Center

Fairfax—Angelika Mosaic

Richmond—Bow Tie Movieland At Boulevard Square

Reston—Bow Tie Reston Town Center 11 & Btx Theatre

Charlottesville—Violet Crown Charlottesville



Washington

Camas—Liberty Theatre

Seattle—Regal Thornton Place



Wisconsin

Milwaukee—Avalon theater

Hudson—CEC Hudson 12 Cinemas

Ashwaubenon—Marcus Bay Park Cinema

Greendale—Marcus Bistroplex at Southbridge

Rothschild—Marcus Cedar Creek Cinema

Lacrosse—Marcus LA Crosse Cinema

Menomonee Falls—Marcus Menomonee Falls Cinema

Mequon—Marcus North Shore Cinema

Oshkosh—Marcus Oshkosh Cinema

Sun Prairie—Marcus Palace

Madison—Marcus Point Cinema

Sturtevant—Marcus Renaissance Cinema

New Berlin—Marcus Ridge Cinema

Sheboygan—Marcus Sheboygan Cinema

Oak Creek—Marcus South Shore Cinema

Appleton—Marcus Valley Grand Cinema

Fitchburg—New Vision Fitchburg 18



Canada

Calgary, Alberta—Cineplex Eau Claire

Edmonton, Alberta—Cineplex South Edmonton

Coquitlam, British Columbia—Cineplex Coquitlam

Langley, British Columbia—Cineplex Langley

Vancouver, British Columbia—Cineplex Park Cinema

Richmond, British Columbia—Cineplex SilverCity Riverport

Victoria, British Columbia—Cineplex SilverCity Victoria

Winnipeg, Manitoba—Cineplex Scotiabank Theatre

Halifax, Nova Scotia—Cineplex Park Lane

Bowmanville, Ontario—Cineplex Clarington Place

Mississauga, Ontario—Cineplex Courtney Park

Kingston, Ontario—Cineplex Gardiners Road

Guelph, Ontario—Cineplex Guelph

Niagara Falls, Ontario—Cineplex Niagara Square

Etobicoke, Ontario—Cineplex Queensway

Thunder Bay, Ontario—Cineplex SilverCity Thunder Bay

Windsor, Ontario—Cineplex SiverCity Windsor

Ottawa, Ontario—Cineplex South Keys

Vaughan, Ontario—Cineplex Vaughan

Oakville, Ontario—Cineplex Winston Churchill

Toronto, Ontario—Cineplex Yonge-Dundas

Montreal, Quebec—Cineplex Cavendish Mall, Cineplex Forum

Regina, Saskatchewan—Cineplex Regina