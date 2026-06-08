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2026 Tony Awards Winners Photos: See the Stars With Their Tony Trophies

See exclusive winner's circle photos of the 2026 Tony Awards winners celebrating moments after their big victories

Photo Op
by Jonah de Forest, Jamie Kravitz and Sophia Rubino • Jun 7, 2026
Shoshana Bean
(Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)

What to Know

  • See exclusive winner's circle photos of the 2026 Tony Awards winners celebrating moments after Broadway's biggest night
  • Browse portraits of the stars and productions that took home Tony Awards across the 2026 ceremony's top categories
  • View the full list of 2026 Tony Awards winners and relive the night's biggest victories

The 2026 Tony Award winners have their trophies in hand, and they're ready for a victory lap! See photos fresh from the winner's circle below. Check out the full list of 2026 Tony Award winners here.

Giant Best Leading Actor in a Play winner John Lithgow. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
Cats: The Jellicle Ball Tony winners for Best choreography, Omari Wiles and Arturo Lyons. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
Laurie Metcalf, winner of Best Featured Actress in a Play for Death of a Salesman. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
The first openly transgender Tony Award winner, Qween Jean celebrates her win for Best Costume Design for Cats: The Jellicle Ball. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
Winner of both Best Book of a Musical and Best Score for Schmigadoon!, Cinco Paul. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
The Lost Boys' Dane Laffrey, winner of Best Scenic Design of a Musical. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
Jeff Mahshie, winner of Best Costume Design of a Play for Fallen Angels. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
Liberation producers Eva Price and Rachel Sussman with playwright Bess Wohl, following its victory of Best Play. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com)
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