2026 Tony Awards Winners Photos: See the Stars With Their Tony Trophies

The 2026 Tony Award winners have their trophies in hand, and they're ready for a victory lap! See photos fresh from the winner's circle below. Check out the full list of 2026 Tony Award winners here.\r\n\r\n\r\nGiant Best Leading Actor in a Play winner John Lithgow. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nCats: The Jellicle Ball Tony winners for Best choreography, Omari Wiles and Arturo Lyons. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nLaurie Metcalf, winner of Best Featured Actress in a Play for Death of a Salesman. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nThe first openly transgender Tony Award winner, Qween Jean celebrates her win for Best Costume Design for Cats: The Jellicle Ball. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nWinner of both Best Book of a Musical and Best Score for Schmigadoon!, Cinco Paul. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nThe Lost Boys' Dane Laffrey, winner of Best Scenic Design of a Musical. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nJeff Mahshie, winner of Best Costume Design of a Play for Fallen Angels. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\n\r\nLiberation producers Eva Price and Rachel Sussman with playwright Bess Wohl, following its victory of Best Play. (Photo by Emilio Madrid for Broadway.com) \r\n\r\n\r\nView the Full Gallery Here